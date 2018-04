Neu verliebt – und auf frischer Tat ertappt! The Biggest Loser-Kandidat Benny ist nach neun Wochen bei der Abnehm-Show nicht wieder zu erkennen. Der 26-Jährige hat in den vergangenen dreieinhalb Monaten stolze 53,8 Kilogramm abgenommen – wiegt jetzt nicht mehr 165, sondern 111,2 Kilogramm. Frisch erschlankt hatte der Hesse vor allem ein Ziel: Er wollte den Mr. Right fürs Leben finden. Und das hat der Betriebswirt auch geschafft!

Dass der Hobby-Balletttänzer einen Freund hat, wurde in der vergangenen Folge der Sendung entlarvt – durch einen Knutschfleck! Zunächst versuchte sich der Tänzer herauszureden – er habe sich beim Sport verletzt, behauptete er. Am Ende sprach Benny dann doch offen über die wahre Ursache des Kussmals. "Ja, wie einfach alle schon entdeckt haben, ist da an meinem Hals etwas passiert. Ich habe zu Hause jemanden gefunden und wir sind das beste Paar der Welt."

Benny wünsche sich schon länger eine Beziehung, verriet er vor einigen Wochen im Promiflash-Interview: "Privat möchte ich einfach meine Ziele weiterverfolgen, um diese zu erreichen – hauptsächlich natürlich endlich den Mann zu finden, der mein Herz erobert." Nur eine Sache könnte das momentane Glück von ihm wohl verdoppeln: der Gewinn der Show und das Preisgeld von 50.000 Euro!

Wie es mit Benny weitergeht, erfahrt ihr am Sonntag ab 17:45 Uhr bei "The Biggest Loser" auf Sat.1.

