Jetzt ist sie raus! Katja Krasavice (21) hat nach dem ersten Hit "Doggy" gerade ihre neue Single "Dicke Lippen" veröffentlicht. Am Release Day in Hamburg begleitet Promiflash das Erotiksternchen und ihre Nacktkollegin Micaela Schäfer (34) und fragt im Interview auch gleich, wie denn die ersten Reaktionen auf ihr zweites Lied so sind: "Also, die Reaktionen sind, wie ich dachte. Aber ich bin sehr froh und das ist das Gleiche wie bei ‘Doggy’, also die gleiche Reaktion." Soll heißen: Der Song kommt trotz der großen Fußstapfen, die "Doggy" hinterließ, gut an. Auch bei FKK-Fan Mica: "Ich bin ehrlich, ich find ‘Dicke Lippen’ geiler!"



