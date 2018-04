Das wäre dann mal eine Baby-Party der ganz besonderen Art! Den diesjährigen Rosenkavalier Daniel Völz (33) konnte Münchnerin Angie Teubner zwar nicht für sich gewinnen – dafür kann sie sich zur Zeit auf einen anderen, geliebten Menschen freuen, schließlich steht die Geburt ihres ersten Kindes kurz bevor. Das galt es jetzt allerdings erst mal groß zu feiern – und zwar inklusive einer heißen Strip-Show!

Das ließ die werdende Mama in einer Instagram-Story durchblitzen und gab potenziell verwirrten Followern obendrein auch gleich Entwarnung: "Ja, es ist meine Baby-Party! Ja, es war ein Stripper da! Und ja, ich bin schwanger, aber saß nicht auf dem Stuhl. Und ich wollte meinen Mädels mal eine etwas andere Baby-Party anbieten! Und der Stripper war die Idee/eine Überraschung von meiner Mutter." Die Mama scheint jedenfalls Humor zu haben – und auch Angies Gäste, inklusive Ex-Kuppelshow-Kontrahentin Amelie Sperlich, scheinen sich auf den Schnappschüssen auch ganz gut zu amüsieren.

Schon mit der Schwangerschaft an sich sorgte das Ex-Bachelor-Babe für Wirbel. Wie kurz vor Ausstrahlung der ersten Folge ans Licht kam, war Angie bei den Dreharbeiten bereits im dritten Monat – und hatte das der Produktion verschwiegen. Schließlich reichte es bei Immobilienmakler Daniel ohnehin nur bis zur ersten Nacht der Rosen. Damit konnte die Bald-Mutti also ganz unbeschwert den Anblick des Strippers genießen.

Instagram / angie_official_ Angie Teubner, Krankenschwester

Anzeige

angie_official_/Instagram Angie Teubner mit Freundinnen bei ihrer Baby-Party

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Angie, Bachelor-Kandidatin 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de