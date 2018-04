Chethrin Schulze (25) gehört zu den beliebtesten TV-Häschen Deutschlands. Nachdem sie in der Show Curvy Supermodel um den Sieg gekämpft hat, bewies sie in der Flirtsendung Love Island ihr Rampenlicht-Potenzial. Jetzt kehrt sie dem Blitzlichtgewitter allerdings den Rücken zu. Chethrin hat nämlich einen besonderen Plan: "Ich warte jetzt auf den Anruf von der Volkshochschule und dann geh ich wieder zur Schule." Wie sie das wohl neben ihren Medienjobs wuppen will?



