Das erste eigene Auto – dieser Traum geht für Davina Geiss (14) schon jetzt in Erfüllung. Mit zarten 14 Jahren wird die Millionärstochter mit einer schwarzen Luxuskarre beschenkt. Der Schlitten fährt nur so schnell wie ein Moped, deshalb darf Robert (54) und Carmens (52) erstgeborenes Töchterchen auch ganz legal damit herumcruisen. "Ich hätte mir vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen können, dass ich jetzt hier am Lenkrad von ihrem ersten Auto sitze und jetzt ist es so weit: Jetzt fährt sie selber Auto", kann es selbst der Familienpapa kaum fassen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de