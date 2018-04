Die hat wirklich mehrere Schwangerschaften hinter sich? Alessandra Meyer-Wölden (35) geht voll in ihrer Mama-Rolle auf. Inzwischen hat die Schmuckdesignerin sogar schon fünf Kinder! Doch die Powerfrau hat sich nach ihren Geburten definitiv nicht gehen lassen. Im Gegenteil: Die Zumba-Trainierin treibt fast jeden Tag Sport – und das sieht man dem Model auch an. Jetzt begeisterte die Influencerin ihre Follower wieder einmal mit ihrem mega-durchtrainierten Body!

Kein Pfündchen zu viel, ein superflacher Bauch, zierliche Arme und straffe Beine – so überzeugte die Fünffach-Mami ihre Anhänger nun auf Instagram! In einem hautfarbenen Badeanzug setzte die Blondine ihren umwerfenden Körper am Strand von Miami perfekt in Szene. Zum neidisch werden – das finden auch Alessandras Fans. Überwältigt kommentierten sie: "Wahnsinnige Figur nach fünf Kindern" oder "Hart erarbeitete Perfektion. Respekt für so viel Disziplin!"

Die Exfrau von Oliver Pocher (40) legt allerdings auch viel Ehrgeiz an den Tag, um ihren Körper so fit und in Form zu halten: Neben Haushalt und Kids stehen bei der 35-Jährigen tägliche Sporteinheiten im Fitnessstudio oder auf der Yogamatte und hauptsächlich gesunde Nahrung auf dem Programm, wie sie Promiflash verraten hat.

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden, Schmuckdesignerin

Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden, Model

Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden, Model und Schmuckdesignerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de