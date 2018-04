Dagegen muss sie endlich etwas unternehmen! Das Fitness-Model Lisa G. (21) hat mit ihrem durchtrainierten Luxus-Körper zu kämpfen – alles an der Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin von 2014 sei schief. Das fiel auch schon den Juroren der Castingshow auf, wie sich die Blondine in ihrer Instagram-Story erinnert: “Der Wolfgang Joop (73) hat mich damals so ein bisschen aufgezogen. Ich konnte dafür nichts, hab aber auch nie was dagegen gemacht.” Und das muss sich jetzt ändern, denn ihre Probleme mit Knochen und Gelenken machen ihre Gym-Sessions zunehmend schmerzhaft!



