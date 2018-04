Bereits im Oktober vergangenen Jahres verkündete RTL, dass 2018 das Dating-Format Bachelor in Paradise auch ins deutsche TV kommt. In der Kuppel-Show treffen ehemalige Kandidaten aus Der Bachelor und Die Bachelorette an einem traumhaften Ort zusammen, um die große Liebe zu finden. Genaue Details zu den Teilnehmern hielt der Sender bisher zurück. Nun aber soll es zumindest einen Termin für die Ausstrahlung geben.

Am 9. Mai geht es laut teleschau erstmals auf Flirtkurs. Danach nehmen, so der Mediendienst, die liebeshungrigen Ex-Rosenanwärter und -anwärterinnen wöchentlich am Mittwoch um 20.15 Uhr Tuchfühlung mit dem anderen Geschlecht auf – und zwar unter der Sonne Thailands. Das Konzept der Sendung: Die Karten werden regelmäßig neu gemischt. Abwechselnd dürfen mal die Mädels, mal die Jungs Rosen verteilen. Wer leer ausgeht, muss seine Koffer packen und neue Kandidaten rücken nach. Auch der Moderator stehe angeblich bereits fest: Florian Ambrosius von "Guten Morgen Deutschland".

Welche Ex-Stars der vergangenen Staffeln von Bachelor und Bachelorette auf einer thailändischen Insel aufeinandertreffen, ist bisher nicht bekannt. Bei den Promiflash-Lesern stehen allerdings Sebastian Fobe (32) und Johannes Haller hoch im Kurs – sie wurden 2017 von Jessica Paszka (27) verschmäht.

RTL/Luis Silveira e Castro Die Bachelorette

Anzeige

RTL II Florian Ambrosius

Anzeige

MG RTL D / Tom Clark Der Bachelor Daniel Völz mit seinen 22 Kandidatinnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de