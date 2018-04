Es war wohl das Highlight der vergangenen Germany's next Topmodel-Folge! Kandidatin Shari (23) musste überraschend die Show verlassen und verabschiedete sich herzlich von ihren Mitstreiterinnen. Nur eine wurde bei der Verabschiedung eiskalt ignoriert: Victoria Pavlas (19) musste wegen ihrer zahlreichen Lästereien auf eine Umarmung der 23-Jährigen verzichten. Ihre Zickereien bereute Vici jetzt offenbar. "Mittlerweile hat sie sich auch bei mir entschuldigt, es ist jetzt kein extremes böses Blut, aber es war trotzdem heftig zu sehen, was sie gesagt hat", erklärte Shari in ihrer Instagram-Stroy – vergessen ist der Beef damit aber noch lange nicht: "Ganz ehrlich: Es war einfach nur kindisch. Ich gebe jedem Menschen eine Chance und sie hat einfach wirklich hart verkackt bei mir."



