Nach diesem Flirt wird sie sicher noch das ein oder andere Tränchen vergießen! Vergangenes Wochenende wurde das kanadische Model Lexi Wood knutschend mit Kicker-Spross Brooklyn Beckham (19) gesichtet – und das, obwohl der doch eigentlich mit Chloë Moretz (21) zusammen ist. Ein Post der Schauspielerin schien den Seitensprung jetzt aber tatsächlich zu bestätigen. Brooklyns Knutschpartnerin Lexi bekommt dafür im Netz eine bitterböse Quittung!

Auf Instagram präsentiert sich das Playboy-Häschen seit eh und je freizügig und ziemlich sexy – für Fans der Brooklyn-Chloë-Combo ist das in Anbetracht der jüngsten Ereignisse natürlich ein gefundenes Fressen. Während Lexi von plumpen Hatern als "Schlampe" oder "Hure" bezeichnet wird, werden andere schon deutlich konkreter: "Du bist nur eine billige Bitch im Vergleich zu Chloë" oder "Die Beckham-Familie wird dich niemals so willkommen heißen wie sie. Brooklyn wird dich einfach nur f***** und dann in den Abfall werfen", lauten nur zwei der fiesen Kommentare.

Ob Brooklyn tatsächlich mit Lexi fremdgeknutscht hat oder ob er und Chloë sich zuvor klammheimlich getrennt hatten, ist derzeit noch nicht klar. Eine Rechtfertigung für derart beleidigende Hasskommentare gebe es aber ohnehin nicht – auch wenn solche verbalen Angriffe in prominenten Kreisen leider keine Seltenheit sind.

Janet Mayer / Splash News Chloë Grace Moretz und Brooklyn Beckham bei den Footwear News Achievement Awards

Anzeige

Jeff Spicer / Getty Images Brooklyn Beckham bei der The Serpentine Galleries Summer Party 2017

Anzeige

Instagram / lexiwood Lexi Wood, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de