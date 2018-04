Benutzt sie Tristan Thompson (27) nur, um berühmt zu werden? Diese News machen gerade Schlagzeilen: Der Liebste von Khloe Kardashian (33) soll seine schwangere Freundin im letzten halben Jahr angeblich mit diversen Frauen betrogen haben! Am Wochenende wurde der NBA-Star nun erneut beim Turteln mit einer Beauty erwischt – doch beim Flirt soll es nicht geblieben sein: Tage später postete seine vermeintliche Affäre, der Netz-Star Stephanie, ein angebliches Sex-Video der beiden! Tut sie das nur, um genauso bekannt zu werden wie ihr Kardashian-Vorbild?

Auf Stephanies Instagram-Profil wird eines sofort klar: Sie ist ein absoluter Fan von Kim Kardashian (37)! Die Social-Media-Bekanntheit betitelt sich selbst in ihrer Biografie nicht nur als "Kim Kardashians Älteste" – auch optisch ähnelt sie stark ihrem Idol: Genau wie Kim trägt auch Steph lange braune Haare, präsentiert ihren Pracht-Po zu jeder Gelegenheit und kopiert dabei auch die Posen ihres Vorbilds. Ob die Influencerin mit ihrem angeblichen Sex-Tape nun ebenfalls den Sprung in die Medien schaffen will? Immerhin gelang der Frau von Kanye West (40) vor vielen Jahren auch mithilfe eines versauten Videos der Durchbruch.

Mit ihrer Aktion macht sich Stephanie allerdings keine Freunde: Auf Instagram bekommt sie momentan den geballten Hate der Khloe-Fans zu spüren! Unter ihrem Video posten aufgebrachte User heftige Hassnachrichten wie: "Ich werde dich kreuzigen!" oder "Du bist so eine dumme Schlampe – das Karma wird dich bestrafen!"

Instagram / ms.stephaniee_ Stephanie, Instagrammerin

Mike Coppola/Getty Images Kim Kardashian bei einem Event

Instagram / mrs.stephaniee_ Stephanie, Influencerin

