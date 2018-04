Das Leben ändert dich. Diese Erfahrung machte auch Supermodel Heidi Klum (44), schaut man sich einmal ihre vergangenen und aktuellen Männerbeziehungen an. Denn datete die blonde Beauty noch vor einigen Jahren Sänger und Berühmtheiten, die deutlich älter als sie selbst waren, scheint sie im Laufe der Zeit Geschmack an jüngeren Partnern gefunden zu haben. Resultiert das aus der Erkenntnis, dass Liebe kein Alter kennt? Hat die Gleichberechtigung der Frau 2018 so sehr Einzug in die Gesellschaft gehalten, dass der Tausch des bekannten Rollenbildes "Älterer Mann, jüngere Frau" als ganz normal betrachtet wird? Oder hat sich nur der Geschmack der Germany's next Topmodel-Moderatorin geändert?

1996 – 2002

Eines steht fest: Nach der Trennung von ihrem zweiten Ehemann Seal (55) 2013 betonte Heidi noch gegenüber der Marie Claire, sich nicht mit einem jüngeren Mann an der Seite zu sehen. "Ich glaube nicht, dass ich damit klar käme, neben einem 25-Jährigen aufzuwachen", erzählte sie. Damals ist die Schönheit 40 Jahre alt, der Schmusesänger 50. Und tatsächlich: Bis zu diesem Zeitpunkt sah man Heidi nur mit älteren Partnern an ihrer Seite. Mit 23 Jahren verliebt sie sich in den Promi-Coiffeur Ric Pipino, damals 36 Jahre alt. Die beiden heiraten ein Jahr später, lassen sich 2002 scheiden. Die 29-jährige Heidi bändelte danach mit Red Hot Chili Peppers-Frontmann Anthony Kiedis (55) an, der damals 40 Jahre alt ist. Die Beziehung hält nur wenige Monate. Im gleichen Jahr folgt ein kurzes Intermezzo mit Jay Kay, dem Sänger der Band Jamiroquai. Altersunterschied: vier Jahre. Doch die Beziehung mit dem fast Gleichaltrigen hält nicht lange.

2003 – 2012

Erneut fühlt sich Heidi zu älteren Männern hingezogen. Sie datet den Formel-1-Manager Flavio Briatore (67) im Jahr 2003. Der Italiener ist ist 23 Jahre älter als die damals 30-Jährige und somit ihr ältester Partner. Doch auch diese Beziehung hält nicht länger als ein Jahr. 2005 schließlich geht Heidi den Bund der Ehe mit Seal ein, mit dem sie vier Kinder großzieht. Beide trennen sich im verflixten siebten Jahr. Bodyguard Martin Kirsten scheint das Model über die Trennung hinwegzutrösten. Beide sind 39 Jahre alt. Die Verbindung hält anderthalb Jahre.

2013 – 2018

Jetzt geht es stetig bergab – alterstechnisch. Heidi datet drei Jahre lang den 13 Jahre jüngeren Vito Schnabel (31). Somit derselbe Altersunterschied wie der zu ihrem ersten Ehemann Ric, nur umgedreht. Und auch der neue Freund der inzwischen 44-jährigen ist jünger – ganze 16 Jahre trennen den Tokio Hotel-Musiker Tom Kaulitz (28) und seine Heidi. Wenn sich Fans jetzt aber fragen, warum die vierfache Mama plötzlich auf jüngere Männer steht, sollte Heidis Dating-Geschichte ganz klar zeigen: Es ist wohl eher Zufall, dass der Großteil ihrer Männer älter gewesen ist. Die Erinnerungen an Ric oder Seal stechen nur deshalb so heraus, weil diese Verbindungen über Jahre Bestand hatten. Dass die Partnerschaften zu gleichaltrigen Männern wie Martin oder Jay nicht so lange hielten, lag sicher nicht am Alter. Denn die Liaison mit Vito bestand immerhin drei Jahre.

