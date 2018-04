Die Schlagzeilen überschlagen sich förmlich! Nach den Gerüchten um Basketballstar Tristan Thompson (27) und seiner Untreue gegenüber Partnerin Khloe Kardashian (33) überschlagen sich nun die Ereignisse. Erst wurde bekannt, dass sich der Sportler nicht nur mit einer, sondern sogar mit drei verschiedenen Frauen eingelassen haben soll. Nun tauchte auch noch ein Sextape auf. Doch die schwangere Khloe möchte angeblich von all dem nichts wissen und soll den Trubel nicht wahrhaben wollen.

Wie ein Insider aus dem Umfeld der Kardashian-Familie gegenüber Radar Online mitteilte, soll sich die Blondine den Fakten verschließen: "Khloe schottet sich gerade von allen ab und möchte auf niemanden hören. Sie versucht so zu tun, als sei das Ganze nicht passiert und sagt sich, dass sie die Gesundheit ihres ungeborenen Babys über diese Lügen stellen müsse." Deshalb habe sie auch ihren Schwestern versichert, dass es sich nur um ein großes Missverständnis handele und Tristan sicherlich alles erklären könne. "Aber mit all den Beweisen, die gerade im Umlauf sind, weiß gerade niemand, was zu tun ist", berichtete die Quelle weiter.

Ihre ältere Schwester Kim (37) hingegen soll das Problem offensiver angehen wollen. Der Reality-TV-Star soll extrem wütend darüber sein, dass der NBA-Spieler Khloe so etwas nur wenige Wochen vor der Geburt des Kindes antut, berichtet HollywoodLife. Deshalb schmiede sie bereits Pläne mit Momager Kris (62), wie sie ihr Familienmitglied am besten schützen können und wie sie in Zukunft mit Tristan verfahren werden.

Instagram / ms.stephaniee_ Stephanie, die angebliche Affäre von Tristan Thompson

Anzeige

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian auf ihrer Baby-Party im März 2018

Anzeige

Karen Minasyan / Getty Images Kim und Khloe Kardashian bei dem Besuch eines Völkermorddenkmals in Armenien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de