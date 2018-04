Noch ein Punkt, den Benny von seiner Liste streichen kann: Im The Biggest Loser-Camp schwitze der Tänzer acht lange Wochen, um die Pfunde purzeln zu lassen – mit Erfolg! Dabei hatte er vor allem ein Ziel vor Augen: Er wollte fit für die Liebe werden! Auch das hat Benny geschafft und nun endlich seinen Mr. Right gefunden. Im Promiflash-Interview hat Benny jetzt verraten, wie er seinen Partner gefunden hat – und warum es am Anfang gar nicht so einfach war!

Benny habe seinen Freund über eine Dating-App kennengelernt. Dort hatte er allerdings noch die Fotos von seinem alten Ich vor der "The Biggest Loser"-Zeit online. "'Eigentlich bist du ja nicht mein Typ', waren mit seine ersten Worte, doch er wollte nicht oberflächlich sein", erklärte der Powermann gegenüber Promiflash. DER TBL-Halbfinalist habe aber nicht locker gelassen – und überzeugte mit seinem Charakter! "Als wir uns dann getroffen haben und er mich das erste Mal mit meinem neuen Ich gesehen hatte, war er erst einmal sprachlos", erzählte Benny. Danach ging alles ganz schnell: "Es war dann eigentlich die allseits bekannte Liebe auf den ersten Blick!"

Benny scheint den Mann fürs Leben endlich an seiner Seite zu haben. Die beiden verbinde nicht nur ihre Vergangenheit, sondern auch ihre ähnlichen Charakterzüge. "Wir schätzen einander, verstehen uns wie 'Kopp und Arsch' und genießen die Liebe des anderen. Wir wissen beide jetzt schon, wie wir den anderen glücklich machen können und haben die gleichen Vorstellungen über die Zukunft unserer Beziehung", schwärmte der 26-Jährige.

Wie es für Benny bei "The Biggest Loser" weitergeht, erfahrt ihr am Sonntag ab 17:45 Uhr auf Sat.1.

SAT.1 / Benedikt Mueller Benjamin H., "The Biggest Loser"-Kandidat

SAT.1/ Daniel Waschnig Benny nach dem "The Biggest Loser"-Umstyling

SAT.1/ Daniel Waschnig Benny bei "The Biggest Loser"

