Er ist erfolgreicher Mode-Designer und Juror bei Germany's next Topmodel: Michael Michalsky (51). Als Anführer von Team Weiß nimmt er die angehenden Laufsteg-Schönheiten unter seine Fittiche und kämpft für seine Girls. Dabei nimmt Michi kein Blatt vor den Mund und eckt mit seiner Art auch mal bei seinen Kollegen Thomas Hayo und Heidi Klum (44) an. Doch wie ist die liebenswerte Diva eigentlich privat drauf? In einem Interview hat Michael pikante Details ausgeplaudert!

"Ist es nicht arrogant zu glauben, dass ich allein ein Leben lang alle Wünsche meines Partners erfüllen kann", erzählte der homosexuelle Mode-Schöpfer ganz offen im Bild-Interview. Auch wenn Michael nicht an eine Liebe für die Ewigkeit glaubt, wird er bei dem Thema nicht sentimental: "Aber mir fehlt so etwas wie ein fester Partner nicht. Ich bin allein. Aber weil ich einen großen Freundeskreis habe, bin ich nicht einsam." So schnell, wie die Schmetterlinge in seinem Bauch flattern, würden sie auch wieder verschwinden, erklärte Michael weiter.

Der GNTM-Experte geht im Interview sogar noch weiter, wird intimer und verrät, wie oft er in der Woche Sex hat: "Das schwankt enorm. Derzeit eher zu wenig. Ich müsste mal ans Telefon gehen, wenn meine Verehrer anrufen. Aber wenn ich viel arbeite, kommt der Sex immer zu kurz. Das kenne ich schon von mir." Auf One-Night-Stands stehe er nicht so. Mehr schlüpfrige Geheimnisse gibt es in seinem ersten Buch "Lass uns über Style reden". Hättet ihr gedacht, dass Michael so offen ist? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Mathis Wienand / Getty Images Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky bei der GNTM-Finalshow 2017

Antony Jones / Getty Images Thomas Hayo und Michael Michalsky beim Film Festival in Cannes

Angela Weiss / Freier Fotograf (Getty) Designer Michael Michalsky

