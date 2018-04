Die schwangere Denise Temlitz hat richtig üble Zeiten hinter sich! Am Mittwoch überraschte die Ex-Bachelor-Kandidatin ihre Fans mit den großen Baby-News: Sie und Ehemann Pascal Kappés erwarten ihr erstes Kind. Doch die Schwangerschaft bereitete Denise anfangs nicht nur Freude: Neben Übelkeit plagten die 27-Jährige böse Schmerzen. "Ich hab Unterleibsschmerzen richtig, richtig doll gehabt und das fast täglich. Klar, und dann kommen natürlich noch die normalen Anzeichen, so Müdigkeit, schlapp, energielos", erzählte Denise in einem Instagram-Livestream. Inzwischen sei die Bald-Mama aber im vierten Monat und fühle sich viel besser – so lässt es sich noch freudiger auf den Familienzuwachs hinfiebern!



