Jeden Augenblick könnte es so weit sein! Die Geburt des ersten Kindes von Reality-Sternchen Khloe Kardashian (33) steht unmittelbar bevor. Was für sie eigentlich der Himmel auf Erden sein sollte, verwandelt sich gerade in eine absolute Hölle. Ihr Freund und Kindsvater Tristan Thompson (27) hat die hochschwangere Schönheit betrogen! Und das nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal. Heimlich aufgenommene Schnappschüsse und ein Sextape liefern den Beweis. Doch während die Betrogene am Boden zerstört ist, sendet ihre berühmte Schwester Kim Kardashian (37) Urlaubs-Pics aus dem Paradies.

Eigentlich ist der Kardashian-Jenner-Klan dafür bekannt, immer zusammenzuhalten – in guten, wie in schlechten Zeiten. Für die 34-jährige Baldmama bricht nach dem Fremdgehskandal um ihren Sportlerfreund eine Welt zusammen. Doch jetzt, wo sie ihre Geschwister am meisten braucht, sind die nicht da. Statt Khloe in diesem schwierigen Augenblick zu unterstützen, urlaubt die Frau von Kanye West (40) auf den Bahamas. Ihre Fans versorgt sie auf Instagram mit sexy Fotos vom Strand. Ein Post, auf dem ihre Füße im Sand zu sehen sind, kommentiert Kim dabei mit den Worten: "Weit, weit weg".

Was genau Kim mit den glücklichen Urlaubsschnappschüssen bezwecken will, ist fraglich. Völlig unbetroffen scheint sie dennoch nicht. Gegenüber HollywoodLife verriet ein Insider: "Kim ist richtig wütend auf Tristan, weil er Khloe betrogen hat. Sie kann es nicht fassen, dass er sie so respektlos behandelt, wo sie in wenigen Wochen doch sein Kind zur Welt bringt." Laut TMZ wolle Kim genau deshalb schleunigst die Rückreise antreten, um Khloe in der schweren Zeit beizustehen.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Khloe Kardashian, Reality-Star

Kim Kardashian West Kim Kardashians Urlaubsschnappschuss

Kim Kardashian West Kourtney Kardashian und Kim Kardashian im Urlaub

