So waghalsig bereitet sich Roman Lochmann (18) auf die nächste Let's Dance-Show vor! Damit der YouTuber nach seinem nächsten Auftritt keinen Abgang machen muss, hat ihm seine Tanzpartnerin Katja Kalugina (24) eine besondere Trainingseinheit verordnet: Der Lockenkopf muss auf Bahngleisen balancieren! Die Outdoorübungen dokumentierte Roman in seiner Instagram-Story und gab zu, noch ein wenig an seiner Haltung arbeiten zu müssen. Ob sich der Ausflug gelohnt hat, wird er in der kommenden Sendung am Freitagabend sehen.



