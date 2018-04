Für Schauspielerin Emily Kusche kommen keine seichten Filmrollen infrage! Die Brünette ist erst 16 Jahre alt – doch sie hat sich schon zur echten Charakterdarstellerin entwickelt. In ihren Rollen wie im Drama "Tigermilch" geht die Schülerin richtig auf – besonders brilliert sie bei tiefgründigen Darstellungen! Auch in ihrem aktuellen Action-Thriller "Steig. Nicht. Aus!" überzeugt Emily mit vielen Emotionen. Doch warum steht sie auf so anspruchsvolle Rollen? Promiflash hat sie es verraten: "Für mich ist es irgendwie immer intensiver und ich mache gerne die Erfahrung mit so krassen Rollen und ich finde das spannend so, die Entwicklung der Rollen."



