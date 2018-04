Der australische Rapper Jesse Willesee stellte Ende März einen bizarren Videoaufruf auf seine Instagram-Seite. Bekommt der Clip 100 Kommentare, will sich der auch als Jesse Sunset bekannte Künstler das Gesicht seiner Ex-Partnerin auf den Rücken tätowieren lassen. Die Begründung zu seiner Entscheidung ist sowohl skurril als auch ein wenig romantisch: "Ich bin immer noch in meine Ex verliebt. Also habe ich mich dazu entschieden, mir ihr Gesicht auf den Rücken tätowieren zu lassen, sodass wir für immer zusammen sein können."



