Bosshafter Rückschlag von Kollegah (33) und Farid Bang (31)! Die beiden Rapper bekamen beim ECHO vor laufender Kamera von Die Toten Hosen-Frontmann Campino (55) die Leviten gelesen. Der Rocker schloss sich der aktuellen Kritik an ihren Songs an: Er findet die Lyrics rassistisch, homophob und frauenfeindlich. Sein Statement las Campino ab – und zitterte vor lauter Nervosität mit seinen Händen. Kolle und Farid konnten darüber nur schmunzeln – und betitelten ihren Musiker-Kollegen am nächsten Morgen in einer Instagram-Story als “Zitteraal” und “Flattermann”.



