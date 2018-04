Es ist offiziell: Die RTL-II-Kuppel-Show Love Island geht noch dieses Jahr in eine zweite Runde und wird erneut von Model und Formatmutti Jana Ina Zarrella (41) moderiert. Doch kann Staffel zwei ihrer Vorgängerin überhaupt das Wasser reichen? Chethrin Schulze (25) muss es wissen, schließlich galt sie vergangenes Jahr als eine der beliebtesten Kandidatinnen und landete im Finale sogar auf Platz drei. Gegenüber Promiflash deutete sie schon im Februar an, dass die neuen Singles in große Fußstapfen treten: "Die müssen jetzt ein bisschen nachlegen, denn ich würde mal sagen, wir haben wirklich gut geliefert!" Trotzdem hat sie für ihre Nachfolger ein paar Tipps parat.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de