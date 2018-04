Er weiß, was den Hype um Katja Krasavice (21) ausmacht. Maxi Knab spielte in ihrem ersten Musikvideo "Doggy" als Pizzaboy mit und kennt die Erotik-YouTuberin auch privat. Im Promiflash-Interview verrät er, was das Erfolgsrezept der Blondine ausmacht: "Natürlich schockiert sie. Aber nur wenn man schockiert, kann man letztendlich was bewegen. Natürlich zum einen als Ideal, aber zum anderen auch ein wenig abschreckend. Und die Kombination macht’s einfach."



