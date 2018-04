Vergangene Woche standen Jace Norman (18) und Jack Griffo (21) bei den deutschen Kids' Choice Awards auf der Bühne. Anschließend waren die beiden US-Teenie-Stars total fasziniert von der höflichen Art der deutschen Fans und verrieten im Promiflash-Interview: "Die Kids in Amerika sagen: 'Komm her, lass uns ein Bild machen.' Und nicht: 'Würde es dir etwas ausmachen, dir etwas Zeit zu nehmen?' Die Kids in Amerika sind verwöhnt. Aber ihr seid einfach so freundlich", schwärmte Jack.



