Vor vier Jahren hat Saša Kekez (35) die beliebte ARD-Telenovela Sturm der Liebe verlassen. Jetzt feiert der Schauspieler als Goran Kalkbrenner sein Comeback. Nicht nur die Fans freuen sich über die Rückkehr, auch Sašas Kollegen sind super-happy, dass er wieder für die Soap vor der Kamera steht. Besonders eine Darstellerin kann ihre Freude über den zweimonatigen Gastauftritt des 35-Jährigen kaum in Zaun halten: Tina Kessler-Mimin Christin Balogh (32).

Saša ist 2013, in der neunten Staffel, gemeinsam mit Christin, Nadine Warmuth (36), Dietrich Adam (64) Christian Feist (37), Mirjam Heimann (36) und Liza Tzschirner (30) zu "Sturm der Liebe" gekommen. Übrig geblieben vom damaligen Cast ist inzwischen nur noch Christin. Kein Wunder, dass sich die Wahlmünchnerin nun besonders über Sašas Comeback freut: "Ich liebe, liebe, liebe ihn und es ist so toll, dass er zurückkommt", schreibt die gebürtige Magdeburgerin auf Instagram. "Saša ist nicht nur extrem witzig – ich darf hier aus dem Nähkästchen Plaudern: 998 von 1000 Lachkrämpfen gingen auf sein Konto – und ein toller Kollege, er ist auch ein sehr lieber und warmherziger Freund", schwärmt Christin.

Auch der Goran-Darsteller ist sehr glücklich darüber, dass er wieder mit der 32-Jährigen arbeitet: "Ich habe mich natürlich auch total gefreut, dass ich jetzt wieder mit Christin drehen darf", erzählt er im Promiflash-Interview. Aber auch zu den anderen Kollegen aus seiner Staffel hat der Troisdorfer noch Kontakt. "Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, also Christian, Miri, Liza, Christin und ich und da schreiben wir regelmäßig drin. Wir halten uns auf dem Laufenden, was die anderen so machen." Der TV-Star sei unglaublich dankbar für die gemeinsame Zeit und habe in den vieren Freunde fürs Leben gefunden.

