So hat sich Sara Kulka (27) den Ausflug ins Grüne bestimmt nicht vorgestellt! Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin nutzte die ersten Sonnenstrahlen für ein schönes Picknick unter freiem Himmel. Gemeinsam mit Töchterchen Matilda und deren Freundin genoss sie die friedliche Natur. Doch schon bald wurde die Mädelstruppe von ein paar Jugendlichen vertrieben, die ihre nicht ganz jugendfreie Musik laut aufdrehten. "Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, zu gehen. Nachdem Matilda und ihre Freundin ‘Mach’s mir Doggy’ gesungen haben", klagt die Zweifach-Mama in ihrer Instagram-Story.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de