Geboren im Jahr 1930 in Alabama hat sie einer der erfolgreichsten Familien der Musikgeschichte zum internationalen Ruhm verholfen. Die Rede ist von Katherine Jackson (87), Mutter der fünf Geschwister, die die Popgruppe The Jackson 5 formten. Nach dem tragischen Tod von Michael Jackson (✝50) im Jahr 2009 trifft die Familie nun ein weiterer Schicksalsschlag: Die zehnfache Mutter und Oberhaupt der Jacksons erlitt letzte Woche einen Schlaganfall.

Wie Radar Online jetzt berichtete, befinde sich die 87-Jährige aktuell wieder zu Hause im kalifornischen Calabasas, nachdem sie in einem Krankenhaus in der Gegend von San Fernando Valley behandelt worden war. Ein Insider soll wissen, dass es sich nicht etwa um ihren ersten Schlaganfall handle, sondern, dass sie in den letzten Jahren bereits mehrere kleine erlitten haben soll.Zurzeit werde sie von ihren Familienmitgliedern liebevoll umsorgt. "Sie hat Probleme mit dem Sehen und mit dem Sprechen. Die Ärzte verfolgen ihre Entwicklung weiterhin und wollen sie in guten Händen wissen", verriet die Quelle weiterhin. Ihr aktueller Gesundheitszustand lasse zu wünschen übrig.

Als Katherines Sohn Michael vor neun Jahren verstarb, hatte die Vielfachmutter zusammen mit ihrem Enkel TJ Jackson (39) die Vormundschaft für seine drei Kinder Prince (21), Paris (20)und Blanket (16) übernommen.

