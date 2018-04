Achtung, diese Fotos machen neidisch! Schauspielschönheit Vanessa Hudgens (29) strahlt mit der karibischen Sonne um die Wette! Die Ex-Freundin von Hollywood-Hottie Zac Efron (30) hat sich eine Auszeit gegönnt. Nach einem ziemlich straffen Drehpensum, lässt es sich die US-amerikanische Sängerin auf Kuba gut gehen: Auf ihren sozialen Netzwerken jagt ein Urlaubsschnappschuss den nächsten – und die Pics könnten nicht heißer sein!

Bauchfrei, kurze Kleider und viel Dekolleté – Vanessa zeigt auf Instagram ziemlich viel Haut. In einem Oldtimer macht der High School Musical-Star derzeit die kubanischen Straßen unsicher – später werden die Nächte in Havanna zum Tag gemacht. Beim Anblick der Bilder wird sich der eine oder andere sicherlich in die süße Kalifornierin verlieben. Die hat ihr Herz allerdings verloren – und zwar an Kuba, wie sie auf der Foto-Video-Plattform schreibt.

Neben den schönen Urlaubsfotos dürfen sich Vanessas Fans auch bald wieder über Filme der Beauty freuen. In der romantischen Komödie "Second Act" wird die 29-Jährige an der Seite von Jennifer Lopez (48), Leah Remini (47) und Milo Ventimiglia (40) zu sehen sein. Außerdem erscheint im August der Streifen "Dog Days", in dem sie neben Vampire Diaries-Star Nina Dobrev (29) und Eva Longoria (43) eine Rolle ergattert hat.

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens auf Kuba

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens in Havana

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens im Urlaub auf Kuba

