Sexy und voller Vorfreude auf ihr zweites Kind: So strahlt Candice Swanepoel (29) am schönsten! Das Topmodel und sein Verlobter Hermann Nicoli erwarten gerade ein Geschwisterchen für ihren kleinen Sohn Anacã (1). Genau wie in ihrer ersten Schwangerschaft lässt die Südafrikanerin die Fans am Wachsen ihrer Babykugel teilhaben. Jetzt postete sie ein neues Wow-Foto: Auf dem Pic trägt Candice nichts außer ihres umwerfenden Schwanger-Glows!

Mit ihren Händen hält die 29-Jährige ihren Bauch, in dem Söhnchen Nummer zwei heranwächst, und bedeckt die Brüste. Dazu schenkt sie der Kamera nur ein zartes Lächeln. Aktuell ist Candice im sechsten Monat, wie sie mit einem Hashtag unter dem Instagram-Beitrag verrät. "Mein Körper blüht auf. Der Weg zwischen dem Spirituellen und dem Körperlichen. Sind Frauen nicht erstaunlich?", betitelt der Victoria's Secret-Engel das Foto, das inzwischen schon über eine Million Likes eingesammelt hat.

Ihre zweite Schwangerschaft hatte Candice auch mit einem Babybauchfoto bekannt gegeben, auf dem sie allerdings wesentlich mehr trug. Mitte Dezember verkündete sie so, dass sie genau wie ihre Modelkolleginnen Behati Prinsloo (28) und Miranda Kerr (34) wieder Nachwuchs erwartet.

Stephen Lovekin / Getty Images Candice Swanepoel mit Hermann Nicoli

Anzeige

Instagram / angelcandices Candice Swanepoel mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / angelcandices Candice Swanepoel, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de