Bei diesem Anblick muss man einfach verliebt grinsen! Vor knapp einem Monat verzückte Kim Kardashian (37) ihre Follower mit dem ersten filterfreien Foto ihres dritten Kindes Chicago West. Seither gibt es für die berühmte Mama kein Halten mehr. Auf der Geburtstagsparty von Luna Simone (2), der Tochter von Chrissy Teigen (32) und John Legend (39), versetzte sie ihre Fans erneut via Instagram-Story in Ach-wie-süß-Stimmung: In einem niedlichen Clip zeigt die kleine Chicago nicht nur, wie eifrig sie schon strampeln kann, sondern auch, was für eine Augenweide sie mit ihren gerade einmal drei Monaten schon ist. Da gerät sogar das Geburtstagskind für eine Sekunde in Vergessenheit!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de