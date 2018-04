Steckt hinter ihrer Schwangerschaft nur eine berechnende PR-Strategie? Denise Kappés, ehemalige Temlitz, verriet vor wenigen Tagen, dass sie ihr und frisch angetrauter Gatte Pascal ein Baby bekommen. Ihre Familienplanung hat jedoch rein gar nichts mit Promotion in eigener Sache zu tun – das stellt die Ex-Bachelor-Kandidatin klar! "Du bist ja nur schwanger, weil du den Trend mitmachen möchtest. Ey Leute, was ist denn los teilweise mit euch? Also wirklich", macht Denise in ihrer Instagram-Story auch dem letzten Zweifler deutlich.



