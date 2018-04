Kugelrunder Urlaubsschnappschuss! Erst am Donnerstag sorgte Sandra Kuhn (36) für eine Baby-Überraschung: Die hübsche RTL-Moderatorin erwartet ihr erstes Kind – und ist bereits im sechsten Monat schwanger! Nach der Enthüllung ihres Geheimnisses zeigte die Bald-Mama schon erste Bilder ihrer kleinen Murmel. Jetzt präsentiert die Blondine ihre wachsende Körpermitte in voller Pracht: Sandra schickt ihren Fans süße Grüße vom Erholungstrip mit ihrem Mann!

In einem roten Badeanzug mit Rüschen an den Schultern lässt es sich die werdende Mutter am Pool gutgehen, wie ein Instagram-Bild beweist. Der enganliegende Einteiler betont dabei aber nicht nur den Traumbody der 36-Jährigen: Auch ihr immer runder werdendes Babybäuchlein ist auf den Fotos perfekt in Szene gesetzt. Wo genau Sandra mit ihrem Liebsten Kristof die Sonne genießt, hat sie ihren Followern bisher nicht verraten.

Ganze sechs Monate behielt Sandra ihr kleines Wunder geheim – damit ist nun aber endlich Schluss. Im Interview mit RTL verriet sie sogar schon, dass sie und ihr Schatz sich auf ein Mädchen freuen können. "Mein Mann hatte sich von Anfang an eins gewünscht, ich war eher auf einen Jungen aus, weil ich selbst weiß, wie anstrengend ich als Kind war", erzählte Sandra.

Instagram / misseskuuhney Sandra Kuhn im Urlaub im April 2018

Instagram / sandra__kuhn Kristof und Sandra Kuhn

Instagram / misseskuuhney Sandra Kuhn, Moderatorin

