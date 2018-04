Er ist über 2,18 Meter groß und bringt stolze 155 Kilo stählerne Muskelmasse auf die Waage: Olivier Richters ist der größte Bodybuilder der Welt! Ganze sieben Mahlzeiten braucht der Niederländer am Tag, bei denen er insgesamt 7000 Kalorien zu sich nimmt. Auf der Kölner Fitness-und Bodybuildingmesse FIBO am vergangenen Wochenende verriet Olivier Promiflash jedoch, dass es nicht nur bei der ganzen Nahrungsschaufelei einen bitteren Beigeschmack gibt. "Es ist hart. Wenn ich zum Beispiel ins Fitnessstudio gehe, passe ich in keine Geräte", erzählte der 28-Jährige im Interview.



