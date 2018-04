Wow, was für eine Stimme! Senna Gammour (38) tourt seit Ende 2017 mit ihrem Live-Programm "Liebeskummer ist ein Arschloch" durch ganz Deutschland. Dass bei der Ex-Monrose-Sängerin aber auch die Musik nicht zu kurz kommt, bewies Senna jetzt mit einem Instagram-Clip. In dem kurzen Video sang die 38-Jährige eine gefühlvolle Ballade – und wurde dafür von ihren Fans mit Komplimenten überhäuft. "Gänsehaut-Time. Einfach wundervoll" und "Deine Stimme killt einfach alles", waren nur zwei der unzähligen User-Kommentare.



