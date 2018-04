Ausgerechnet dieses Fotoshooting wurde Bruna Rodrigues (24) bei Germany's next Topmodel zum Verhängnis! In der vergangenen Woche stellte Heidi Klum (44) die Mädels wieder vor eine schwierige Herausforderung: Wahlweise an einem Reifen, an zwei Ringen oder an einem Seil solltens sie ihr akrobatisches Können unter Beweis stellen. Der professionelle Starfotograf Oliver Beckmann lichtete die Muskelkräfte der Kandidatinnen ab – doch die gebürtige Brasilianerin war von seinem Talent anscheinend nicht überzeugt: Jetzt stellt sie im Netz seine Leistung infrage.

Zwar stand Brunas Walk am Entscheidungstag überhaupt nicht in der Kritik, dennoch musste sie die Show verlassen. Die Begründung der Modelmama: In der letzten Zeit habe die 24-Jährige bei den Fotosessions nicht überzeugt. Nicht punkten können habe Bruna auch bei ihrem letzten Shooting – von dem diese nun auf ihrem Instagram-Account nun einen Schnappschuss postete. "Irgendwie hat unser „behind the scenes” Photographer bessere Fotos von mir gemacht als der „professionellere" Photographer... komisch", beschwerte sie sich in der Bildunterschrift über den Fotografen, der schon für die Fashion-Magazine Elle und Vogue shootete.

Oder ob sie einfach eine schlechte Verliererin ist? Zuvor hatte sie ihrer Instagram-Story bereits indirekte Kritik an Heidi geäußert. Allerdings waren auch nicht alle Zuschauer mit dem Rauswurf der temperamentvollen Schönheit einverstanden: "Andere waren viel schlechter als du" oder "ich verstehe es auch nicht, warum du raus musstest", lauteten nur zwei der vielen positiven Kommentare ihrer Netzgemeinschaft.

Instagram / hey.brunarodrigues "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Bruna mit ihrem Ehemann Voo

Instagram / its.brunarodrigues Bruna Rodrigues, GNTM-Kandidatin 2018

Instagram / burnrodrigues Bruna Rodrigues, GNTM-Kandidatin 2018

