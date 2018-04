Ein Luxus-Traumhaus für Blac Chyna (29)! Ob mit protzigen Autos oder heftigen Partys – das Model weiß ganz genau, wie man es sich gut gehen lässt. Auch bei ihrem neuesten Projekt gilt für die zweifache Mutter offenbar wieder: Nicht Kleckern, sondern Protzen! Sie designt sich ein Anwesen nach ihren eigenen Vorstellungen und hat dabei eine ganze Menge ausgefallener Sonderwünsche. Ihr absolutes Traumhaus müsste zum Beispiel einen Helikopterlandeplatz und ein geheimes Sexzimmer haben!

Zusammen mit dem Magazin Architectural Digest fertigte die ehemalige Stripperin ein Modell von dem Haus ihrer Träume an. Neben Star-Standards wie zum Beispiel einem Luxus-Pool oder einer Garage mit Platz für mindestens zehn Autos braucht Blacs perfektes Zuhause noch ein paar besondere Extras: einen Hubschrauberlandeplatz, eine eigene Disco, ein Tonstudio, einen Raum, in dem einfach nur alles weiß ist, einen Tresorraum und natürlich den eigenen Namenszug in riesigen Buchstaben im Vorgarten. Der außergewöhnlichste Wunsch der 29-Jährigen ist aber wohl das geheime Sexzimmer: Das soll sich direkt hinter ihrer Schlafzimmerwand verstecken!

Zusätzlich sollte die Wunschvilla der Unternehmerin vollständig aus Glas bestehen. Nur die Fußböden dürften – wie sich das für eine waschechte Luxus-Bude gehört – mit teurem Marmor ausgelegt sein.

Paras Griffin/Getty Images for BET Blac Chyna in Miami Beach 2017

Splash News Blac Chyna am Flughafen in Los Angeles

Romain Maurice / Splash News Blac Chyna bei einem Blowpro Event in Miami Beach

