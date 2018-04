In diesem Augenblick fing alles an! Er führte dazu, dass Daniel Völz (33) seit Mitte März offiziell weg vom Markt ist: Vor laufenden Kameras schenkte der Bachelor 2018 der Gogo-Tänzerin Kristina Yantsen seine letzte Rose und damit auch sein Herz. Bis zu diesem Augenblick hatte er Woche für Woche immer weniger Frauen die florale Freude machen dürfen. Einen Monat nach dem Finale blickt Daniel auf seinen allerersten Abend als Rosenkavalier zurück!

In seinem Upload auf Instagram schwelgt der Immobilienmakler in Erinnerungen. Das Foto zeigt ihn in einem schicken Anzug. Wem dieser Anblick bekannt vorkommt, liegt gar nicht daneben: Die Aufnahme hält ihn während der ersten Entscheidungsnacht fest. "Ich weiß noch, an dem Abend war ich so krass nervös und aufgeregt. Ich konnte es gar nicht erwarten, diese Reise zu starten", erinnert sich der Berliner an die Zeit, als er zum ersten Mal den Rosenstrauch geplündert hatte.

Einmal in Fahrt, nimmt der Strahlemann auch gleich dem derzeit kursierenden Trennungs-Talk den Wind aus den Segeln: "Ich bin unendlich dankbar für die Reise, die Erinnerungen, die Freundschaften und natürlich die Liebe, die ich in der Zeit gefunden habe!"

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor", 2018

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz in der Greystone Mansion in Beverly Hills

MG RTL D Bachelor Daniel Völz mit seinen Girls

