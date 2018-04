Wenn ihm dieses Vorhaben nicht noch mehr Sympathiepunkte einbringt! Für Christos läuft derzeit alles so richtig rund – und zwar deshalb, weil er selbst seine Rundungen verliert. Bei The Biggest Loser wurde er bisher 50 Kilogramm los. Damit befindet sich der Finalist auf der Zielgeraden zum großen Preisgeld – mit dem er allerdings gar nicht für seine eigenen Träume liebäugelt: So uneigennützig würde er den Gewinn einsetzen!

Im Interview mit Promiflash lässt der erschlankte YouTuber in sein Herz blicken und verrät: Er wollte seiner krebskranken Tante helfen! "Wir haben sie bei uns aufgenommen, sie war ein Pflegefall. [...] Zu einem gewissen Zeitpunkt war 24-Stunden-Pflege nötig. Ich habe immer gesagt, wenn ich gewinne, will ich alle Kosten für meine Tante übernehmen", gibt der Blondschopf zu. Dieser Herzenswunsch sollte allerdings nicht in Erfüllung gehen: Eine Woche vor der Finalaufzeichnung verstarb seine Heldin im Alter von 45 Jahren.

Um kein Mitleid zu erregen, habe der TV-Star sein Anliegen bewusst nicht vor laufenden Kameras erwähnt. Aber auch sein Plan B dürfte zahlreichen Herzen höher schlagen lassen: "Ich will mit meinem Bruder einen Urlaub machen und zwar eine Safari. [...] Außerdem würde ich die Studienkosten von meinem Bruder übernehmen, damit er dafür nicht noch zusätzlich arbeiten muss, um dies zu bezahlen."

SAT.1/ Daniel Waschnig "The Biggest Loser"-Kandidat Christos nach dem Umstyling

Instagram / thebiggestloser_christos Christos Christodoulou, TV-Star

Instagram / thebiggestloser_christos Christos Christodoulou in Paris

