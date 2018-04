Sie liebt ihre Kurven! Vergangenes Jahr gewann Hanna Wilperath die zweite Staffel von Curvy Supermodel. Der Sieg der Castingshow war für die Mittzwanzigerin aber nicht nur der Startschuss für eine erfolgreiche Modelkarriere, sondern der Gewinn war vor allem ein persönlicher Sieg. Vor ihrer Teilnahme bei dem RTL-II-Format haderte die rothaarige Kölnerin nämlich mit ihrem Körper. Der Grund: Hanna hat durch die medikamentöse Behandlung ihrer Autoimmunerkrankung Hashimoto zugenommen. Inzwischen akzeptiert die Beauty ihre Rundungen. Dass sie ihren Body liebt, unterstreicht Hanna nun mit ihrem neuesten Job: Sie posiert nackt auf einem Magazin-Cover!

Hüllenlos, so wie Gott sie schuf, sieht man die Laufstegschönheit auf dem Titelblatt der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift TUSH. Nur ein Stuhl verdeckt ihre vordere Blöße – ihren Hintern streckt Hanna selbstbewusst in die Kamera. Hätte sie sich so ein Shooting auch früher getraut? "Ich glaube nicht. Ich kann es nicht 100 Prozent verneinen. Ich kann aber ganz klar sagen, dass ich durch "Curvy Supermodel" natürlich viel für Shootings gelernt habe und auch superviel Selbstvertrauen dazu gewonnen habe", erzählte sie gegenüber dem Magazin. Auch die gesamte Situation am Set werde einem in der Show näher gebracht.

Im Interview hat die kurvige Schönheit auch eine ganz klare Message an junge Frauen: "Auch ich habe vor neuen Situationen oder vor Veröffentlichungen Angst, aber wichtig ist, dass die Angst einen nicht an Entscheidungen hindert. Man MUSS an sich selbst glauben und darf sich nicht unterkriegen lassen, nur weil man nicht jedem gefällt." Sie könne nur jeder Frau und jedem Mädchen raten, sich nicht über die Kleidergröße zu definieren.

Die dritte Staffel von "Curvy Supermodel" läuft im Sommer 2018 bei RTL II.

