Bei ihr flossen ständig Tränen! Bruna Rodrigues (24) musste Germany's next Topmodel vergangene Woche verlassen. Das Nachwuchsmodel eckte während ihrer Zeit beim Castingformat mehr als einmal mit ihren Mitstreiterinnen aneinander und war deswegen oft auf sich allein gestellt. Ihr Ehemann Voo erklärt im Promiflash-Interview, warum seine Liebste sich in der Mädelsrunde nie so richtig wohlgefühlt hat: "Klar, sie hat mich auch krass vermisst und so was aber das war alles noch cool! Dann kam halt irgendwann dieser Druck halt noch mit dazu, dann die Selbstzweifel, dann auch, sich da in der Gruppe so ein bisschen zu integrieren oder halt nicht zu integrieren."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de