Sidonie von Krosigk (28) dürfte einem breiten Publikum durch ihre Rolle als Hexe Bibi Blocksberg in dem gleichnamigen Kinofilm (2002) und der Fortsetzung "Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen" (2004) bekannt sein. Nun mischt die aus München stammende Schauspielerin als Köchin Magda Mittermeier die beliebte ARD-Telenovela Sturm der Liebe auf: Statt Besen schwingt sie jetzt den Kochlöffel!

Eigentlich hat das Fünf-Sterne-Hotel mit André Konopka (gespielt von Joachim Lätsch, 61) einen exzellenten Koch am Herd stehen. Wobei die Betonung auf "eigentlich" liegt, denn laut der ARD-Pressemitteilung verkracht sich der Küchenchef mit seinem Neffen Robert Saalfeld (Lorenzo Patané, 41). Letzterer freut sich daher sehr, als seine ehemalige Aushilfe Magda plötzlich vor der Tür steht und sich auf den offenen Chefposten in der Hotelküche bewirbt. Ob die junge Frau für Ärger am Fürstenhof sorgen wird? "Magda bastelt gewitzt an ihrer Karriere. Sie gelangt durch etwas Trickserei, kombiniert mit ihrer unerschrockenen und positiven Art, in die Position der Küchenchefin", verrät Sidonie bereits im Vorfeld.

Die 28-Jährige spielte schon in zahlreichen Kino- und TV-Produktionen mit. Bereits mit sieben Jahren stand sie für "Die Rache der Carola Waas" (1999) vor der Kamera. Mit ihrer Verkörperung der Hexe Bibi Blocksberg gewann sie sogar den Kindermedienpreis als beste Nachwuchsschauspielerin. In der der ARD-Märchenverfilmung "Der Froschkönig" (2008) ergatterte sie ebenfalls eine Hauptrolle. Ihr Gastspiel bei "Sturm der Liebe" ist ihr erstes längerfristiges TV-Engagement. Ab dem 7. Juni (Folge 2936) wird Sidonie von montags bis freitags ab 15:10 Uhr in der Telenovela zu sehen sein.

ARD/Christof Arnold Joachim Lätsch spielt Sternekoch André Konopka bei "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Lorenzo Patané und Joachim Lätsch in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe"

SWR/Daniel Flaschar Sidonie von Krosigk (l.) in "Der Froschkönig"

