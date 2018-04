Der Frühling bei Alles was zählt wird spannend und emotional! In den vergangenen Wochen dominierten mal wieder die Intrigen der Steinkamps die RTL-Soap – darauf müssen die Zuschauer auch in Zukunft erst mal nicht verzichten. Aber auch das Drama um die Fehlgeburt von Marie (Cheyenne Pahde, 23) wird endlich aufgelöst. Neben den üblichen Verdächtigen rückt auch Michelles (Franziska Benz, 29) Flirt mit Maximilian (Francisco Medina, 41) wieder in den Mittelpunkt: Die beiden haben tatsächlich eine Affäre!

Der Sender teilte den Trailer für die kommenden Wochen auf der offiziellen AWZ-Facebook-Seite – und besonders eine Szene stach den Followern ins Auge! Schon in den vergangenen Folgen turtelten die zwei heftig miteinander, jetzt geht es zwischen Michelle und ihrem Cousin Maximilian heiß her: Die beiden haben Sex und werden dabei ausgerechnet von Michelles Exfreund Ronny (Bela Klentze, 29), der aktuell noch mit Marie zusammen ist, erwischt! "Wusste ich es doch, dass da noch was geht", "Ich flippe aus" und "Michelle und Maximilian, oh mein Gott", waren nur drei der User-Kommentare zu dem neuen möglichen Soap-Pärchen.

Aber werden Michelle und Maximilian wirklich das neue AWZ-Traumpaar? Für die Promiflash-Leser steht dem Glück der beiden eine Sache ganz klar im Weg: Sie sind Cousin und Cousine. In einer Umfrage (Stand: 20. April) finden deshalb 50,7 Prozent, dass die Eiskunstläuferin und der Ölprinz nicht zusammenkommen sollten – 49,3 Prozent finden, dass das unterschiedliche Duo ein Dream-Team abgeben würde.

MG RTL D / Julia Feldhagen Ronny (Bela Klentze) und Michelle Bauer (Franziska Benz) bei "Alles was zählt"

Cinamon Red/WENN.com Franziska Benz beim "Alles was zählt"-Photocall in Köln

MG RTL D / Willi Weber Francisco Medina und Franziska Benz bei "Alles was zählt"

