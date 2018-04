Sind sie noch zusammen oder schon getrennt? Die Gerüchteküche um die Beziehung von Der Bachelor-Junggeselle Daniel Völz (33) und seiner Rosenkavalierin Kristina Yantsen brodelt. Sie postet kryptische Botschaften, er wird immer wieder mit Love Island-Kandidatin Chethrin Schulze (25) in Verbindung gebracht. Jetzt veröffentlicht die Beauty ein Video in ihrer Insta-Story, das sie ausgelassen beim Tanzen zeigt. Betitelt mit: "For you", also zu deutsch: "Für dich." Für Daniel?



