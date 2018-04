Braucht sie eine Auszeit vom ganzen Stress? Am Mittwoch sorgte das Statement von Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Jenefer Riili für jede Menge Spekulationen: Haben sich die Bald-Mama und ihr Verlobter Matthias Höhn (22) etwa getrennt? Die Eltern in spe schweigen bisher zu den Gerüchten. Jenefer scheint der ganze Trubel zu viel geworden zu sein: Sie entspannt in ihrer Heimatstadt bei ihrer Familie!

Schon am Donnerstag postete Jenefer in ihrer Instagram-Story einen kurzen Clip vom Berliner Flughafen, den sie mit dem Wort "Bye" kommentierte. Nun brachte sie Licht ins Dunkle, wo sie sich gerade aufhält. "Ich bin ja in München und habe heute einiges zu erledigen", erzählte sie jetzt ihren Followern. Neben einer kleinen Beauty-Session stehen noch viele andere Dinge auf ihrer To-do-Liste. "Danach will ich noch mit Freunden in den Biergarten gehen und mit meinem Hund spazieren gehen, am Abend grillen", strahlte die schwangere Schauspielerin. Den Daddy ihres ungeborenen Sprosses erwähnte sie mit keinem Wort.

Nachdem die Gerüchteküche wegen der gelöschten Turtelfotos auf ihrem Social-Media-Account und des fehlenden Verlobungsrings brodelte, meldete sich Jenefer kurz zu Wort. "Leider gab es einen Vorfall, den ich erst mal verkraften muss. Im Moment kann ich noch nicht sagen, wo es mit Matthias und mir in Zukunft hingeht", erklärte sie gegenüber Promiflash. Ihr Baby und die anstehende Geburt stehe nun erst mal im Fokus.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Schauspielerin

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili

