Oh, là, là – was für eine heiße Bald-Mama! Ex-Bachelor-Babe Denise Kappés ist gerade rundum glücklich: Die Beauty hat erst im September 2017 ihren Liebsten Pascal Kappés geheiratet – in wenigen Monaten können die Liebenden auch schon ihr erstes gemeinsames Kind in den Armen halten. Gerade turteln die Verliebten in ihren verspäteten Flitterwochen auf Mallorca. Und dabei bietet die brünette Beauty ihrem frisch angetrauten Schatz und der Netz-Community pralle Aussichten!

Denn die werdende Mami lässt auf einem Holiday-Pic die Hüllen fallen, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt: Oben ohne entspannt Denise in einer Liege am Strand und lässt sich die Sonne auf den Body scheinen. Für ihre Social-Media-Follower verdeckt die TV-Bekanntheit ihre Brüste mit zwei großen Sonnen-Emojis – ihr Pascal kann dafür aber bestimmt den unverhüllten Anblick genießen. Und auch ihre wachsende Babykugel setzt die Tattoo-Liebhaberin bestens in Szene: Mit Sonnencreme sind ein "L" und ein Herz auf den Bauch gezeichnet. Ob die Influencerin mit den kryptischen Zeichen nur die Abkürzung für das Wort "Liebe" formen will – oder verrät die Schönheit hier etwa den Anfangsbuchstaben ihres Nachwuchses?

Offiziell haben sich Denise und Pascal noch nicht zu ihren Namens-Ideen geäußert. Jedoch wissen die beiden schon, welches Geschlecht ihr Knirps hat. Doch vor der Öffentlichkeit halten sie das noch etwas geheim, wie sie auf Instagram schreiben: "Wird es ein Junge oder ein Mädchen: Das behalten wir noch für uns!"

Instagram / denise_temlitz_official Denise und Pascal Kappés, Reality-TV-Paar

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappés Babybauch

Instagram / denise_temlitz_official Denise und Pascal Kappés, TV-Stars

