Diese Turteltauben strahlen wie eh und je! Schon seit 2012 gibt es Tenor Tobey Wilson und Model Sabrina Gehrmann nur noch im Doppelpack. In wenigen Wochen sind sie sogar zu dritt: Ihr erstes gemeinsames Kind kommt zur Welt. Auf der Kinopremiere von "Early Man – Steinzeit bereit" in Berlin verrät der Entertainer im Promiflash-Interview: "Vertrautheit, Geborgenheit, Kompromissbereitschaft und Respekt", halten ihre Beziehung bis heute in Schwung.



