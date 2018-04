Sie lässt sich nicht alles gefallen: Am 13. April kam das erste Album der Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Eule alias Jazzy Gudd (28) heraus. Neben ihrer Single "Stehaufmännchen", in der sie beschreibt, was für eine Kämpfernatur die 28-Jährige ist, gibt es darauf auch Texte zu hören, in denen sich der Serien-Liebling nicht davor scheut, wichtige Themen anzusprechen. Zu ihrem Anti-Hater-Track "Mittelfingermodus" gibt sie nun ein Statement auf ihrem Social-Media-Kanal ab!

"Solang du nervst, hatest, stresst, siehst du es auf meinen Fotos, ich bleib' im Mittelfingermodus!", heißt es in den Lyrics – unter dem dazugehörigen Instagram-Bild, auf dem sie selbigen Finger küsst, schreibt die Schauspielerin zusätzlich: "Verwechselt doch bitte 'Kritik äußern' nicht ständig mit 'beleidigen'. Das ist nämlich in unserer Social Welt tatsächlich zur Normalität geworden und dafür werde ich keine Plattform bieten!" Jazzy komme dagegen gut mit konstruktivem Feedback ihrer Fans klar, am Ende entscheide aber trotzdem der Tattoo-Fan allein, welche musikalische Richtung er einschlägt. "Ob das am Schluss der einzelne feiert, ist einfach nicht mehr mein Bier", stellt der Blaugrün-Schopf schließlich klar.

Größtenteils erfreut sich die Berlinerin allerdings an den positiven Nachrichten ihrer Fangemeinde. Denn nicht nur dem Soapie selbst liegen die Lieder am Herzen, auch die Hörer können sich gut mit den Texten identifizieren: "Es gab ganz viele Kommentare und Mails an mich mit ganz tollen Geschichten, was die Leute einzeln mit dem Song verbinden und das war schon schön!", erinnert sich das TV-Gesicht im Promiflash-Interview an die Reaktionen auf ihre Single-Auskopplung.

Instagram / eule_official Jazzy Gudd, Eule-Darstellerin bei "Berlin - Tag & Nacht"

