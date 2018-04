Ist Muckimann gleich Muckimann? In der Seifenoper Köln 50667 ist Schauspieler Andree Katic (33) als Fitnesstrainer Patrick zu sehen. Auch privat ist der Strahlemann ein echter Sportfan – aber wie sieht es mit weiteren Gemeinsamkeiten aus? Bei der Fitnessmesse FIBO 2018 in Köln plaudert er im Promiflash-Interview aus dem Soap-Nähkästchen und verrät: "Familie und Freunde sind mir schon sehr wichtig in meinem Leben und das stimmt schon überein mit der Rolle." Die wilde Beziehung mit seiner On-Screen-Liebsten Dana (Jasmina Huremovic) ist dagegen erfunden – Andree ist in Wirklichkeit noch Single.



