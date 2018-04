Elena Miras und Mike Heiter erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die Love Island-Stars überraschten ihre Fans mit der Schwangerschafts-News im Februar – waren sie doch erst wenige Monate offiziell ein Paar. Auch das Geschlecht des Babys haben die gebürtige Spanierin und der Fitness-Fan bereits bekannt gegeben: Es wird ein Mädchen. Den geplanten Vornamen der Kleinen verrieten die stolzen Bald-Eltern Promiflash zwar nicht, dafür aber mit wem sie den Nachnamen teilen wird: "Die Kleine wird am Anfang Miras heißen, das ist in der Schweiz so."



