Geht sie die Sache etwas zu ehrgeizig an? Im Januar wurde Ex-Bachelor-Kandidatin Samantha Justus (28) zum ersten Mal Mutter des kleinen Ilja. Die Freude über ihren Sohnemann war groß, die Schwangerschaftskilos machten der Neu-Mama dagegen zu schaffen. Im Interview mit Promiflash verrät ihr Ehemann Oleg (30): "Sie war am Anfang sehr übermotiviert, ich musste sie ein bisschen bremsen, weil sie schon nach dem zweiten Tag Sport machen wollte."



